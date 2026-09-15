Toimitusjohtajalta: Jakelun hinta nousee – paikallislehti sopeutuu
Lokakuun alussa astuu voimaan Postin suuri jakelumuutos, joka koskee myös Kotiseutu-uutisten tilaajia. Posti on kaavaillut Liperin kirkonkylän ja Viinijärven alueelle varhais- ja heittolaatikko jakelun tilalle yhteislaatikkojakelua, minkä myötä muuttuvat sekä postilaatikoiden paikat että niiden määrät.
Selkeyden ja välittömän tilaushinnan korotustarpeen välttämiseksi lehti jaetaankin Viinijärvellä ja Liperin kirkonkylällä lokakuun alusta alkaen päiväpostin yhteydessä.
Tämän viikon maanantaina Posti ilmoitti lisäksi varhaisjakelun hinnankorotuksesta, joka oli vaatimattomasti hieman vajaat 52 prosenttia. Jakelukustannuksiin määriteltiin uutena myös erikseen laskutettava kuukausihinta. Todellinen kustannusten nousu on siis huomattavan suuri.
Paikallislehdelle kyse on merkittävästä lisälaskusta tilanteessa, jossa paperin, painamisen, henkilöstön ja muiden toimintojen kustannukset ovat jo ennestään korkealla. Kun yksi keskeinen kustannuserä kasvaa kerralla näin voimakkaasti, vaihtoehdot käyvät vähiin. Yksi vaihtoehto olisi ollut siirtää kustannusten nousu tilaajien maksettavaksi. Se olisi kuitenkin tarkoittanut jälleen uutta hinnankorotusta.
Yritämme välttää parhaamme mukaan niin pitkään kuin mahdollista kierrettä, jossa jakelun kustannukset nousevat, tilaus hintaa nostetaan, tilaajia menetetään ja tämän jälkeen jäljelle jääneiden tilaajien kustannukset kasvavat entisestään.
Ymmärrettävästi muutos aiheuttaa osassa tilaajista harmitusta. Varhaisjakeluun on totuttu. Monelle tilaajalle aamulla käteen saatu paikallislehti on ollut tärkeä osa päivän aloitusta. Nyt lehti tulee myöhemmin. Harmitus on täysin ymmärrettävää. Emme mekään ole muutoksesta iloisia. Tässä tilanteessa katsoimme, että on parempi muuttaa jakelun ajankohtaa kuin nostaa tilaajilta perittävää hintaa tuntuvasti.
Samalla on syytä muistaa, että kysymys ei ole vain yhdestä lehdestä tai yhdestä jakelumuutoksesta. Kyse on siitä, millaiset mahdollisuudet paikallisilla lehdillä on tulevaisuudessa tavoittaa lukijansa kohtuullisin kustannuksin. Erityisen tärkeää tämä on maaseudulla. Kun jakelua keskitetään, laatikoita vähennetään ja kustannuksia kasvatetaan, vaikutukset tuntuvat voimakkaimmin juuri siellä, missä välimatkat ovat pitkiä ja tilaajamäärät pienempiä.
Paikallislehti joutui siis jälleen ottavaksi osapuoleksi. Meiltä odotetaan, että sopeudumme, vaikka päätökset tehdään muualla. Meiltä odotetaan, että pidämme lehden tilaushinnan kohtuullisena, vaikka jakelukustannuksia nostetaan rajusti. Ja lopulta meidän pitää vielä selittää tilaajillemme, miksi heidän palvelunsa muuttuu.
Olemme aloittaneet asian viemisen selkeästi myös kansanedustajien tietoon. Haluamme, että päättäjät ymmärtävät, mitä postinjakelun muutokset tarkoittavat käytännössä paikallislehdille, niiden tilaajille ja paikalliselle tiedonvälitykselle.
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