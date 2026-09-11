11.9.2026
Vanhempainneuvosto aloittaa maksuttoman välipalatarjoilun Viinijärvellä – ja haastaa paikalliset toimijat osallistumaan terveellisten välipalojen hankintaan
Viinijärven koulun Vanhempainneuvosto Vanne aikoo aloittaa maksuttoman välipalatarjoilun koululaisille. Suunnitelmissa on, että välipalatarjoilu alkaa Nuokkarilla sen jälkeen, kun Nuokkari on aloittanut toimintansa uusissa tiloissa Viinijärven koulun yhteydessä. Arvioiden mukaan näin tapahtuu lokakuun alussa.
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