Seurakuntavaalien ehdokasasettelu jatkuu 15. syyskuuta saakka
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa.
Seurakuntien luottamushenkilöt valitaan seuraavaksi nelivuotiskaudeksi, ja ehdokkaaksi ehtii ilmoittautua vielä syyskuun puoliväliin saakka.
Seurakuntavaalit järjestetään tänä syksynä noin 340 seurakunnassa eri puolilla Suomea. Vaaleissa valitaan seurakuntien luottamushenkilöt vuo siksi 2027–2030.
Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 15. marraskuuta. Ennakkoon voi äänestää 3.–7. marraskuuta. Ehdokasasettelu on parhaillaan käynnissä ja päättyy tiistaina 15. syyskuuta.
Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka täyttää 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä. Ehdokkaita asettaa valitsijayhdistys, jonka perustamiseen tarvitaan vähintään kymmenen äänioikeutettua seurakunnan jäsentä. Seurakunnissa voi myös olla jo muodostettuja ehdokaslistoja, joihin uusia ehdokkaita haetaan.
Seurakuntavaalien projektipäällikkö Annmari Salmela Kirkkohallituksesta muistuttaa, että omaa arvomaailmaa vastaavaa ehdokaslistaa kannattaa etsiä oman seurakunnan verkkosivuilta. Tarvittaessa valitsijayhdistyksen voi perustaa myös itse.
Seurakuntavaaleissa äänioikeus on evankelis-luterilaisen kirkon jäsenillä, jotka täyttävät 16 vuotta viimeistään vaalipäivänä. Seurakuntavaalit ovat Suomessa ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa 16-vuotiaat voivat äänestää. Nuoret saivat äänioikeuden seurakuntavaaleissa ensimmäisen kerran vuonna 2010.
Vaaleissa valitut luottamushenkilöt käyttävät merkittävää päätösvaltaa omassa seurakunnassaan. He päättävät muun muassa seurakunnan toiminnasta ja taloudesta. Seurakuntien luottamuselinten maallikkojäsenet osallistuvat lisäksi kirkolliskokouksen maallikkoedustajien valintaan. Edellisissä, vuoden 2022, seurakuntavaaleissa valtakunnallinen äänestysprosentti jäi 12,7 prosenttiin. Tuolloin valituista luottamushenkilöistä lähes puolet oli uusia. Valittujen keski-ikä oli 57 vuotta. Tämän syksyn seurakuntavaalien vaalikone avautuu 7. lokakuuta.
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