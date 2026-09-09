Seurakuntavaaleissa valitaan tänä syksynä luottamushenkilöt noin 340 seurakuntaan eri puolilla Suomea. Ehdokkaaksi voi asettua vielä 15. syyskuuta saakka, ja varsinainen vaalipäivä on 15. marraskuuta. Kuva: Jyrki Pönkkä