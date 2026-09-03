Seurantalojen kuntoa ja kulttuuriperintöä vaalitaan valtionavustuksilla
Seurantalojen korjausavustuksia voi hakea syyskuun ajan.
Suomen Kotiseutuliiton tiedotteen mukaan avustuksilla pyritään säilyttämään seurantalojen kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusperintöä sekä mahdollistamaan rakennusten erityispiirteet huomioivia korjauksia. Tukea voidaan myöntää myös käytettävyyttä parantaviin välttämättömiin muutostöihin.
Suomen Kotiseutuliiton mukaan avustus on tarkoitettu ensisijaisesti perinteisten ja vakiintuneessa käytössä olevien seurantalojen korjaamiseen. Sitä voivat hakea seurantaloja ylläpitävät rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset sekä muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt, kuten säätiöt, yhtiöt ja osuuskunnat.
Avustuksia myönnettäessä arvioidaan muun muassa rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa ja kansalaistoiminnan kokoontumistilojen tarvetta alueella. Kotiseutuliitto korostaa tiedotteessaan myös hyvien korjaussuunnitelmien merkitystä avustuspäätöksissä.
Nyt haettavien avustusten käyttöaika jatkuu vuoden 2029 loppuun. Avustusten myöntäminen edellyttää, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen määrärahan valtion talousarviossa. Päätöksistä on määrä ilmoittaa hakijoille huhtikuussa 2027.
Vuonna 2026 seurantalojen korjausavustuksia myönnettiin 65 taloa ylläpitävälle yhteisölle. Avustusten yhteissumma oli 502 000 euroa.
Lähde: Suomen Kotiseutuliitto
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