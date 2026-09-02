Siun sote aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut
Siun soten aluehallitus päätti yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä. Siun soten tiedotteen mukaan neuvottelut koskevat koko hyvinvointialueen henkilöstöä ja kestävät vähintään kuusi viikkoa.
Neuvotteluissa arvioidaan erilaisia keinoja toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi. Samalla selvitetään, millaisia henkilöstövaikutuksia mahdollisilla muutoksilla olisi.
Siun soten mukaan mahdollisten henkilöstövaikutusten laajuus ja sisältö täsmentyvät neuvottelujen sekä vuoden 2027 talousarvion valmistelun edetessä. Tiedotteessa ei tässä vaiheessa kerrota esimerkiksi mahdollisten irtisanomisten tai muiden henkilöstövähennysten määrästä.
Aluehallituksen puheenjohtaja Eero Reijonen arvioi Siun soten tiedotteessa, että talouden tasapainottaminen edellyttää rakenteiden keventämistä ja toiminnan uudistamista. Hänen mukaansa myös kuluvan vuoden taloudellisella tuloksella on suuri merkitys tulevien vuosien tilanteeseen.
– Tänä vuonna on saatava aikaan mahdollisimman vahva positiivinen tulos, joka helpottaa alijäämän kattamista tulevina vuosina. Samalla pidämme kiinni siitä, että pohjoiskarjalaisten tarvitsemat palvelut turvataan mahdollisimman hyvin käytettävissä olevalla valtionrahoituksella, Reijonen sanoo Siun soten tiedotteessa.
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