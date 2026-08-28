28.8.2026
Vedenjakelu keskeytyy osassa Rääkkylän kirkonkylää tiistaina
Rääkkylän kunta tiedottaa vedenjakelun keskeytyvän kokonaan osassa Rääkkylän kirkonkylää tiistaina 1. syyskuuta vedenjakeluverkostossa tehtävien saneeraustöiden vuoksi.
Vedenjakelukatkos alkaa tiistaina 1.9.2026 kello 8. Katkoksen arvioidaan kestävän noin 12 tuntia, mutta keskeytys voi jäädä ilmoitettua lyhyemmäksi.
Kunta kehottaa katkosalueen vedenkuluttajia varautumaan keskeytykseen ottamalla etukäteen riittävästi vettä talteen.
Huoltotöiden jälkeen verkostovedessä saattaa esiintyä tilapäisiä värimuutoksia. Ne johtuvat ilman ja paineenvaihteluiden aiheuttamasta sakan irtoamisesta verkostossa. Värimuutosten pitäisi poistua vettä juoksuttamalla.
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