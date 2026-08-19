Kotiseutu-uutisten uusi logo on ensimmäinen askel laajemmassa visuaalisessa uudistuksessa
Kotiseutu-uutiset juhlii tänä vuonna 60-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden kunniaksi ilmestyvä juhlanumero merkitsee samalla uuden aikakauden alkua, sillä lehden logo uudistuu. Uusi logo korvaa vuodesta 2017 palvelleen tunnuksen.
Uudistuksen tavoitteena on luoda Kotiseutu-uutisille ajaton ja helposti tunnistettava ilme, joka toimii yhtä hyvin painetussa lehdessä kuin digitaalisissa kanavissa, verkkopalveluissa ja sosiaalisessa mediassa.
– Kotiseutu-uutiset on aina halunnut katsoa eteen päin. Haluamme uudistua silloin, kun siihen on oikea hetki, päätoimittaja Jyrki Pönkkä kertoo.
Uuden logon on suunnitellut ja toteuttanut Kotiseutu-uutisten mainossihteeri Lukki Virtanen. Virtasen mukaan logo rakentuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta.
– Graafinen tunnus ja Kotiseutu-uutiset-nimi muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jossa lehden monikanavaisuus huomioidaan aiempaa tehokkaammin. Visuaalisessa ilmeessä on säilytetty Kotiseutu-uutisille tunnusomainen sininen väri, joka luo jatkuvuutta vanhan ja uuden välille, Virtanen taustoittaa.
Ulkoasu-uudistus ei kuitenkaan jää pelkkään logoon. Lehden ilmettä uudistetaan vaiheittain painetussa lehdessä, ja sama visuaalinen linja näkyy kuluvan vuoden aikana julkaistavilla kokonaan uusilla verkkosivuilla.
Päätoimittaja Pönkän mukaan tavoitteena on tehdä sisällöstä entistä selkeämpää, helpommin hahmotettavaa ja miellyttävämpää lukea kaikilla alustoilla. Samalla uudistus vahvistaa Kotiseutu-uutisten tunnistettavuutta.
Kotiseutu-uutisissa uudistuminen ei ole uutta. Lehden historiassa on tehty useita rohkeita ratkaisuja, joilla on oltu kehityksen kärjessä. Esimerkiksi Kotiseutu-uutiset oli ensimmäinen suomalainen paikallislehti, joka siirtyi Lehtiseppien painotalossa sähköiseen sivunsiirtoon 1980-luvulla – tämä oli aikanaan merkittävä teknologinen harppaus.
– Nyt emme puhu aivan yhtä mullistavasta muutoksesta, mutta sama ajattelutapa elää edelleen. Haluamme kehittää lehteä pienin, harkituin ja varmoin askelin, jotta se pysyy ajan hermolla myös tulevina vuosikymmeninä. Paikallisjournalismin tehtävä säilyy samana, mutta tapojen, joilla sitä tehdään ja luetaan, täytyy uudistua ajan mukana, Pönkkä sanoo.
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