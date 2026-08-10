Yrittävä Liperi: ”Se on minun nappisilmäni” – Kristian Saukkoselle autot ovat elämäntapa
Ylämyllyläisen Kristian Saukkosen suhde autoihin alkoi jo pikkupoikana isän autokorjaamolla. Nyt lapsuuden harrastuksesta on syntynyt oma yritys, AutoFix Saukkonen, jonka kautta autojen fiksaus- ja korjauspalveluita tarjotaan paikallisille asiakkaille.
Autojen korjaaminen, fiksaaminen ja moottoriurheilu ovat kulkeneet Kristian Saukkosen elämässä niin kauan kuin hän muistaa. Kipinä syntyi jo lapsuudessa, kun Saukkosen isällä oli oma autokorjaamo.
– Me veljesten kanssa vietimme siellä pikkupoikina paljon aikaa ja katselimme, kun iskä fiksaili autoja, Saukkonen muistelee.
Myös perheen ja tuttavapiirin vahva jokkistausta vei Saukkosen yhä syvemmälle moottoriajoneuvojen maailmaan. Nuorempana hän pääsi kokeilemaan myös kilpa-ajoa.
– Isältä olen saanut kimmokkeen näihin autoihin ja moottorivehkeisiin jo pienenä. Kaikki pärisevät vehkeet ovat aina kiinnostaneet, ja siinä ohessa on tullut opeteltua niiden rakentelua ja korjaamista aina pienestä pojasta tähän päivään saakka.
Autojen parissa hankittu osaaminen ei ole jäänyt vain harrastuksen tasolle. Saukkonen on työskennellyt myös useammassa autofiksaamossa, ja hänen ensimmäinen työharjoittelunsa aikoinaan tapahtui isän yrityksessä.
Tärkeä apu omiin autoprojekteihin on vuosien aikana löytynyt myös appiukolta.
– Olemme rakennelleet välillä yötä myöten omia projektejamme tallissa. Välillä on puistateltu päätä ja laskettu harmaita hiuksia, mutta aina on isommatkin projektit saatettu loppuun asti.
Harrastuksesta työksi
Ajatus omasta yritystoiminnasta syntyi lopulta varsin luontevasti. Kun autojen kanssa touhuaminen oli ollut jo pitkään mieluisaa ajanvietettä ja harrastusta, heräsi ajatus siitä, voisiko harrastuksesta tehdä myös työn.
– Mikäpä olisi sen parempaa kuin saada mieluisasta harrastuksesta itselle työ, Saukkonen tuumii.
Kevytyrittäjyys tuntui sopivalta tavalta kokeilla omia siipiä ilman, että yrittäjyyteen tarvitsisi hypätä kerralla liian suurin askelin.
– Ajatusta jonkin aikaa pyöriteltyäni päädyin siihen, että kevytyrittäjyys olisi hyvä tapa lähteä kokeilemaan omia siipiä alalla matalalla kynnyksellä ja ilman suurempia stressejä tulevasta. Nyt katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
AutoFix Saukkosen palveluvalikoima on laaja. Asiakkaalle voidaan tehdä muun muassa vahauksia, kiillotuksia ja ikkunoiden tummennuksia sekä auton umpioiden kiillotuksia. Tarjolla on myös pieniä korjaustöitä, ruostekorjauksia, hitsaustöitä ja renkaiden vaihtoja.
Tarvittaessa palvelua voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan.
– Aina saa ja pitää kysellä, mikäli olisi jollekin palvelulle tarve. Suunnitellaan palvelut asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti ja laitetaan vehkeet kuntoon ammattitaidolla ja kokemuksella, Saukkonen kiteyttää.
Nappisilmä-Lada ei vaihdu
Kun puhe kääntyy mieleenpainuvimpaan projektiin tai autoon, jonka saisi rakentaa täysin oman mielensä mukaan, Kristianin vastaus on selvä.
Hänellä nimittäin on jo sellainen auto.
Kyseessä on 1200-mallinen niin sanottu nappisilmä-Lada, jota hän on rakentanut harrasteautokseen jo useamman vuoden ajan.
– Jos minulta kysytään, minkä auton haluaisin rakentaa ja laittaa viimeisen päälle kuntoon, vastaisin aina uudelleen, että minulla on sellainen auto jo. Se on minun nappisilmäni, eikä se siitä koskaan muuksi muutu.
Nappisilmän alusta loppuun asti uudelleen rakentaminen on ollut tähänastisista projekteista Saukkoselle mieleenpainuvin. Projekti ei kuitenkaan ole vielä tullut tiensä päähän – eikä taida tulla pitkään aikaan.
– Aina kun saan yhden projektin Ladan kanssa loppuun, uusi on jo mielessä. Olen päättänyt rakennella harrasteautoani niin kauan, kunnes omistajuus vaihtuu seuraavalle sukupolvelle, eli lapsilleni joskus tulevaisuudessa.
Lada ei olekaan perheessä vain isän harrastus. Se on muodostunut osaksi koko perheen elämää.
– Lada on myös meidän lapsille perheenjäsen. Jopa lasten syntymäpäiväkakussa kuvana on ollut minun Ladan kuva, lasten omasta toiveesta, ja lasten huoneiden seinät on koristeltu meidän Ladan kuvilla.
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Ylämyllyltä käsin
Ylämyllyllä koko ikänsä asunut Saukkonen kokee luonnolliseksi tehdä töitä juuri kotikylällään. Ylämylly on kasvava kylä, jossa palveluille riittää kysyntää.
– On tullut myös kiitosta siitä, että tänne tuodaan näitä palveluita.
Paikalliset asiakkaat ovatkin AutoFix Saukkoselle tärkeitä.
Tällä hetkellä tavoitteena ei ole kasvattaa liiketoimintaa väkisin. Suuremmasta yrityksestä on haaveita, mutta Saukkonen haluaa edetä rauhallisesti ja katsoa, mihin nykyinen toiminta johtaa.
– En aio ottaa paineita, vaan edetä tässä hetkessä, pitäen asiakkaani tyytyväisinä, ja katsoen, mihin se riittää tulevaisuutta ja yritystä ajatellen.
Omia unelmia kohti
25-vuotias yrittäjä on ehtinyt oppia jo yhden tärkeän asian: omia unelmia kannattaa tavoitella, mutta turhia paineita ei kannata ottaa.
– Olen oppinut tässä pienessä hetkessä kevytyrittäjänä sen, että omia unelmia ja tavoitteita kohti kannattaa aina mennä.
Yrittäjyys opettaa joka päivä jotakin uutta.
– Tässä ohessa oppii itsekin yrittäjyydestä ja sen tuomista asioista joka päivä lisää. Turhia paineita ei kannata itselleen asettaa.
Autojen ja moottorivehkeiden lisäksi Saukkosen arki pyörii pitkälti perheen ympärillä. Kolmen lapsen kanssa touhutaan yhdessä niin moottoriharrastusten kuin tavallisen lapsiperhearjenkin parissa.
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Mönkijällä ajelu, hallilla omien projektien parissa touhuaminen, puistoilu ja pyöräily kuuluvat yhteiseen vapaa-aikaan. Myös lasten isovanhemmilla on tärkeä paikka perheen elämässä.
Autojen rakentaminen ja fiksaaminen on kulkenut Kristianin mukana lapsuudesta asti. Nyt sama intohimo näyttää siirtyvän vähitellen myös seuraavalle sukupolvelle.
Ja kun nappisilmä-Ladan omistajuus jonain päivänä vaihtuu lapsille, on yksi asia ainakin varmaa: tämän perheen autoilutarina ei pääty vielä siihen.
Yrittävä Liperi on juttusarja, jossa esittelemme liperiläisiä yrityksiä ja yrittäjiä.
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