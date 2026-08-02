2.8.2026
Viinijärven pallokentän huoltorakennuksen ulkoverhousta uusitaan
Liperin kunta käynnistää Viinijärven pallokentän huoltorakennuksen kunnostustyöt.
Vuoden 2026 investointiohjelmaan kuuluva urakka käsittää rakennuksen seinien alaosan ulkoverhouksen uusimisen, huoltomaalauksen sekä huonokuntoisten ulko-ovien uusimisen.
Urakan suorittaa Rakennuspalvelu Tukiainen Oy. Varsinaiset rakenteelliset työt alkavat maanantaina 3. elokuuta.
Korjaustöiden arvioidaan valmistuvan elo–syyskuun 2026 aikana.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.