Kummiluokka perjantaivieraina lehden toimituksessa
Kotiseutu-uutisten kummiluokka eli Ylämyllyn yläkoulun 7E tutustui lehden toimituksen arkeen perjantaina. Parikymmentä oppilasta sai aamupäivän aikana kuulla mainosten teosta, taittamisesta ja yrittäjänä olemisesta. Selväksi kävi myös, että ison osan työstä muodostaa ihmisten kanssa jutteleminen.
Oppilaat pääsivät seuraamaan, miten mainossihteeri Lukki Virtanen valmistaa mainoksia. He myös kuulivat, mitä kaikkea asiakaspalveluun paikallislehdessä kuuluu.
– Kuulosti, että työ on tosi monipuolista. Olin ajatellut sen olevan vain sitä mainosten tekemistä, yksi oppilaista kuvaili.
– En ollut ajatellut, että mainoksille tulee hintaa, nuoriso mietti.
Allekirjoittanut toimitussihteeri näytti kuvien käsittelyn tarpeita harmaan sanomalehtipaperin takia ja esitteli paperilehden valmistamista taittamalla. Oppilaat pääsivät hiomaan luokassa valmistuneen jutun otsikkoa ja kuvatekstiä sekä miettimään, mikä olisi parhaan näköinen lopputulos lehden sivusta.
Nuoret pohtivat, että taitto-ohjelman käyttö näytti aika helpolta, vaikka monia asioita taittamisessa pitikin ottaa huomioon.
Yrittäjä ja lehden toimitusjohtaja Mikko Pönkkä kertoi omasta monipuolisesta työstään. Kummiluokkalaiset kuulivat muun muassa, miten omistajan täytyy miettiä paljon talousasioita, pohtia uusia tuotteita ja tehdä myyntityötä.
Oppilaille helatorstain jälkeisen perjantaikoulupäivän poikkeuksellinen ohjelma luokanvalvojan kanssa oli mitä ilmeisimmin mieluinen mieluinen. Ylämyllyn alakoululaisilla perjantai oli vapaa, sillä he korvasivat sen maaliskuun lopussa pidetyllä toiminnallisella lauantailla.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.