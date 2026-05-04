Yleistuki korvaa työmarkkinatuen ja peruspäivärahan työttömille
Suomessa otettiin 1. toukokuuta käyttöön uusi etuus, yleistuki, joka korvaa Kelan maksaman työmarkkinatuen ja peruspäivärahan. Muutos koskee yli 240 000 työtöntä, jotka siirtyvät automaattisesti uuden tuen piiriin toukokuun aikana.
Yleistuki on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan tai joiden ansiopäivärahakausi on päättynyt. Tukea haetaan Kelasta, mutta siirtymä tapahtuu automaattisesti ilman, että asiakkaiden tarvitsee olla yhteydessä viranomaiseen. Työnhaun tulee kuitenkin pysyä voimassa, ja työttömyysajan ilmoitus on edelleen tehtävä säännöllisesti.
Tukea maksetaan 1. toukokuuta alkaen 37,21 euroa päivässä, eli sama määrä kuin aiemmissa etuuksissa. Siirtymävaiheessa asiakkaat saavat saman maksujakson aikana sekä vanhaa että uutta etuutta, sillä työttömyystuki maksetaan jälkikäteen neljän viikon jaksoissa.
Ensimmäiset yleistuen maksut tulevat tileille 6. toukokuuta. Maksut näkyvät kuitenkin OmaKelassa viiveellä, ja tiedot voivat olla aluksi puutteellisia. Kelan mukaan tämä johtuu teknisistä syistä, eikä asiakkaiden tarvitse huolestua mahdollisista poikkeamista maksutiedoissa.
