30.4.2026
Pelto syttyi palamaan Liperissä – kaksi latoa tuhoutui
Pelto syttyi palamaan Liperin Kielikontiellä torstaina hieman puolenpäivän jälkeen. Palon epäillään saaneen alkunsa pellon reunaan tyhjennetyistä tuhkista.
Alueen asukkaat havaitsivat palon nopeasti ja ryhtyivät alkusammutustoimiin. Kuivassa maastossa ja tuulen avittamana tuli kuitenkin levisi niin nopeasti, ettei sitä saatu hallintaan omin voimin.
Pelastuslaitoksen yksiköiden saapuessa paikalle palo oli edennyt jo pellon keskellä sijainneisiin kahteen latoon, jotka tuhoutuivat täysin.
Palo saatiin rajattua peltoalueelle, ja palanut alue kattaa arviolta noin 1,5 hehtaaria.
Onnettomuudessa ei aiheutunut henkilövahinkoja.
