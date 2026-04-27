27.4.2026
Elisan verkossa laajoja häiriöitä Liperissä ja Rääkkylässä
Elisan mobiiliverkossa on ollut maanantaina laajoja häiriöitä Liperin alueella. Vika on näkynyt muun muassa siinä, että puhelut eivät yhdistä tai yhteys on todella huono. Paikoin myöskään mobiilidataa käyttävät viestipalvelut, kuten WhatsApp eivät ole toimineet häiriöttä. Häiriöitä on havaittu myös muissa mobiilidataa käyttävissä sovelluksissa, kuten sähköpostissa.
Elisan häiriökartasta ilmenee, että tämän hetkinen arvioitu loppumisaika häiriöille on keskiviikkona 29. huhtikuuta.
– Matkapuhelinverkossa on parhaillaan häiriöitä alueella: Liperi, Rääkkylä. Häiriöt vaikuttavat mobiiliverkon puhe-, data- ja tekstiviestipalveluihin. Vikaa korjataan parhaillaan, Elisan verkkosivuilla mainitaan.
