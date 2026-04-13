Pohjois-Karjalan hyvinvointialue teki historiansa ensimmäisen ylijäämäisen tuloksen
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote on saavuttanut merkittävän taloudellisen käänteen, sillä vuoden 2025 tilinpäätös on 11,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kyseessä on ensimmäinen kerta organisaation historiassa, kun tulos on plussan puolella.
Aluehallituksen puheenjohtaja Eero Reijosen mukaan tulos osoittaa, että talouden tasapainottamiseksi tehdyt vaikeat päätökset ja määrätietoinen työ ovat tuottaneet tulosta. Ylijäämä ylittää selvästi myös muutetun talousarvion tavoitteen.
Hyvinvointialue keskittyi vuoden aikana erityisesti aiempien vuosien alijäämien kattamiseen. Vuonna 2025 toteutettiin kaksi yhteistoimintaneuvottelukierrosta, joiden yhteenlaskettu sopeutustavoite oli 50 miljoonaa euroa. Samalla organisaatiota uudistettiin yhdistämällä perhe- ja sosiaalipalvelut sekä ikääntyneiden palvelut yhdeksi toimialueeksi vuoden 2026 alusta.
Toimintakulujen kasvu saatiin hidastettua 1,2 prosenttiin, mitä pidetään valtakunnallisesti erinomaisena suorituksena. Investointeja hyvinvointialue teki 5,2 miljoonalla eurolla, pääosin ilman lisälainoitusta.
– Vaikka talouden tulos oli vahva, emme voi tuudittautua siihen. Meidän on myös varmistettava, että palvelujen saatavuus paranee ja asukkaat pääsevät palveluihin ajallaan, aluehallituksen puheenjohtaja Reijonen toteaa.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.