13.4.2026
Maija Silvennoinen eduskuntavaaliehdokkaaksi Savo-Karjalan vaalipiiristä
Liperiläinen sosiaalityöntekijä Maija Silvennoinen on nimetty Kristillisdemokraattien eduskuntavaaliehdokkaaksi Savo-Karjalan vaalipiiristä kevään 2027 vaaleihin.
Silvennoinen toimii tällä hetkellä Liperin kunnanvaltuutettuna sekä kunnanhallituksen ja hyvinvointilautakunnan jäsenenä. Lisäksi hän on Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen ja maakuntaliiton valtuutettu.
Hän toimii tällä hetkellä myös KD:n Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtajana sekä puoluehallituksen jäsenenä.
Silvennoinen kertoo ehdokkuuden olevan luonteva jatko pitkälle uralle yhteisten asioiden parissa.
