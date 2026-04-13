2020-luvun hienoin pöllökevät – havaintomäärät paikoin ennätyslukemissa
Runsaat myyräkannat ovat synnyttäneet Suomeen poikkeuksellisen vilkkaan pöllökevään, ja havaintomäärät ovat paikoin nousseet lähelle ennätyslukemia.
Suomessa on käynnissä poikkeuksellisen vilkas pöllökevät, jota asiantuntijat kuvaavat 2020-luvun parhaaksi. Runsaat ravintovarat, erityisesti myyräkannat, ovat lisänneet pöllöjen aktiivisuutta etenkin maan keski- ja itäosissa.
BirdLife Suomi tiedottaa, että soidinhuutelijoita on kuultu tänä keväänä ilahduttavan paljon. Edellisen kerran vastaavan tasoinen pöllövuosi koettiin vuonna 2017, vaikka huippuvuoden 2009 lukemiin ei vieläkään ylletty.
Pöllöjen esiintymisessä on kuitenkin suuria alueellisia eroja. Keski-Suomessa on paikoin hätyytelty ennätyksiä, kun taas Pohjois-Suomessa määrät ovat jääneet jopa keskimääräistä pienemmiksi.
Erityisen vahva vuosi on ollut helmipöllölle, jonka kannat ovat elpyneet jo toista vuotta peräkkäin. Havaintoja on tehty runsaasti Keski-Suomesta Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella. Sen sijaan Etelä- ja Lounais-Suomessa laji on harvinaistunut selvästi viime vuosikymmenten aikana.
Pohjois-Karjalassa tavattiin maaliskuussa havaintopalvelu Tiiran tietojen perusteella helmipöllöjä 167 kappaletta, kun vuotta aiemmin yksilöitä havaittiin vain 60.
Viirupöllö puolestaan saavutti tarkastelujakson toiseksi korkeimman havaintotason. Sen kannat vaihtelevat vähemmän kuin monilla muilla pöllölajeilla. Viirupöllöjä tavattiin tämän vuoden maaliskuussa 45 kappaletta, kun vuoden 2025 maaliskuussa havaittiin 27 yksilöä.
Hyvää myyrätilannetta heijastaa myös sarvipöllö, jota on havaittu laajasti ympäri maata. Laji toimii eräänlaisena “myyrämittarina”, ja sen runsastuminen viittaa BirdLifen mukaan hyvään ravintotilanteeseen. Sarvipöllöjä havaittiin maaliskuussa 53, kun vuoden 2025 maaliskuussa vain 29.
Kaikilla lajeilla tilanne ei kuitenkaan ole yhtä myönteinen. Varpuspöllö on pitkällä aikavälillä taantunut ja se luokitellaan nykyisin vaarantuneeksi, eikä tämän vuoden esiintyminen poikkea tavanomaisesta. Vielä huolestuttavampi tilanne on lapinpöllöllä, jonka havaintomäärät ovat jääneet jo toista vuotta peräkkäin poikkeuksellisen alhaisiksi.
Asiantuntijoiden mukaan pöllöjen esiintymistä ohjaa ennen kaikkea ravinnon saatavuus, minkä vuoksi kannat voivat vaihdella voimakkaasti vuodesta toiseen. Tämän kevään runsaat havainnot kertovat kuitenkin siitä, että monin paikoin pöllöillä menee juuri nyt hyvin.
