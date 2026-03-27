Poliisi tutkii nuorten välistä joukkotappelua Ylämyllyllä ja kehottaa poistamaan tapaukseen liittyvän videon somesta
Poliisi tutkii Ylämyllyllä tapahtunutta nuorten välistä väkivaltatilannetta pahoinpitelynä. Tapaus sattui tiistaina 24. maaliskuuta noin kello 17.50 kauppaliikkeen läheisessä metsikössä.
Poliisin mukaan tilanteessa oli osallisena useita nuoria, ja tapahtumiin liittyy sekä yli että alle 15-vuotiaita henkilöitä. Poliisi tiedottaa, että kaikkien osallisten henkilöllisyydet ovat poliisin tiedossa. Tutkinnan aikana poliisi on saanut runsaasti vihjeitä sekä muuta materiaalia.
Tapauksesta kuvattu video on levinnyt sosiaalisessa mediassa, ja se on nyt poliisin hallussa. Poliisi muistuttaa, että videon jakaminen voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön, ja kehottaa poistamaan mahdolliset tallenteet sekä pidättäytymään niiden levittämisestä.
Poliisi korostaa myös vanhempien roolia tilanteessa. Mikäli lapset ovat nähneet videon tai kuulleet tapahtuneesta, asiasta olisi hyvä keskustella heidän kanssaan. Viranomaiset suhtautuvat nuorten välisiin väkivaltatilanteisiin vakavasti ja tutkivat kaikki tapaukset perusteellisesti.
Poliisi jatkaa asian selvittämistä, eikä tiedota tutkinnan tässä vaiheessa enempää.
