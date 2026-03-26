Seurakuntavaalien ehdokasasettelu käynnistyi – vaalit marraskuussa 2026
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalien ehdokasasettelu on alkanut. Vaalit järjestetään sunnuntaina 15. marraskuuta 2026, ja ennakkoäänestys pidetään 3.–7. marraskuuta.
Seurakuntavaaleissa noin kolme miljoonaa äänioikeutettua kirkon jäsentä valitsee luottamushenkilöt noin 340 seurakuntaan kaudelle 2027–2030. Äänioikeus on kaikilla viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttäneillä jäsenillä.
Ehdolle voivat asettua 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut kirkon jäsenet. Ehdokasasettelu päättyy 15. syyskuuta, jolloin valitsijayhdistysten asiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon.
Seurakuntavaalit ovat paikallisia vaaleja, joissa päätetään seurakuntien toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä. Luottamushenkilöt vaikuttavat myös laajemmin kirkon tulevaisuuteen muun muassa osallistumalla piispanvaaleihin ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien valintaan.
Seurakuntavaalien projektipäällikkö Annmari Salmela korostaa ehdokkaiden merkitystä: vaalien onnistuminen riippuu siitä, että tarjolla on riittävästi tunnettuja ja selkeät tavoitteet omaavia ehdokkaita. Hänen mukaansa paikallisissa vaaleissa pienilläkin äänimäärillä voi päästä vaikuttamaan merkittäviin päätöksiin.
