Älä hätäile pihan kevätsiivouksessa – kasvit ja hyönteiset hyötyvät maltista
Aikaisin alkanut kevät houkuttelee pihatöihin, mutta liian varhainen siivous voi vahingoittaa kasveja, muistuttaa Biolan Oy tiedotteessaan. Kuivuneet lehdet ja varret suojaavat kasveja yhä mahdollisilta pakkasilta ja kevätauringon kuivattavalta vaikutukselta.
Puutarhaneuvoja Riikka Kerttula korostaa, että kukkapenkkejä ei tarvitse haravoida puhtaiksi keväällä. Kasvijäte toimii luonnollisena suojana ja maatuu ajan myötä humukseksi. Samalla lehtikerros tarjoaa talvehtimispaikan hyödyllisille hyönteisille, kuten leppäkertuille.
Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää ikivihreisiin kasveihin, kuten alppiruusuihin ja tuijiin, jotka voivat ruskettua kevätauringon ja roudassa olevan maan vuoksi. Asiantuntijoiden mukaan kasvit kannattaa suojata varjostusverkolla ja tarvittaessa kastella maata lämpimällä vedellä.
Aikainen kevät tuo kuitenkin myös etuja: omenapuiden ja marjapensaiden leikkaukset voidaan aloittaa jo maaliskuussa, jos lumi on sulanut. Leikkauksilla ylläpidetään kasvien elinvoimaa ja satoa.
Kevään istutuksiin sopii esimerkiksi pikkunarsissi, joka kestää hetkellisesti jopa kymmenen asteen pakkasen. Kasvi selviää ulkona, kunhan se istutetaan multaan ja pidetään kasteltuna.
