23.3.2026
Siun sote lanseeraa uuden digipolun tekonivelleikkaukseen tuleville potilaille
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote ottaa käyttöön uuden digipolun tekonivelleikkaukseen tuleville potilaille. Digipolku kattaa koko hoitopolun leikkausta edeltävästä valmistautumisesta aina fysioterapeutin jälkikontrolliin saakka.
Nykyiset tekonivelleikkaukseen jonottavat potilaat siirretään uudelle digipolulle lähiviikkojen aikana. Potilaat saavat siirrosta tiedon digipolun viestintäkanavan kautta.
Uusi digipolku tarjoaa ajantasaista tietoa leikkauksesta, ohjevideoita, kotiasioiden järjestämisohjeita ja mahdollisuuden lähettää kiireettömiä viestejä ammattilaiselle ilman puhelinjonottamista. Viesteihin vastataan kahden arkipäivän kuluessa.
Digipolun käyttö edellyttää rekisteröitymistä Siun soten digitaalisiin palveluihin.
