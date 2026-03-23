Poliisi: Mielenterveys näkyy myös liikenteessä
Poliisi muistuttaa, että mielenterveys on olennainen osa liikenneturvallisuutta. Aihe nousi esiin maaliskuun alussa vietetyn opiskelijoiden valtakunnallisen mielenterveysviikon yhteydessä.
Poliisin mukaan henkinen kuormitus, kuten uupumus tai toivottomuus, voi heikentää harkintakykyä ja näkyä liikenteessä riskinottona tai välinpitämättömyytenä turvallisuutta kohtaan. Tämä voi ilmetä esimerkiksi turvavälineiden laiminlyöntinä tai ajamisena tilanteessa, jossa ajokyky on selvästi heikentynyt.
Taustalla ei yleensä ole halu vahingoittaa muita, vaan syvä henkilökohtainen pahoinvointi. Poliisi korostaa, että jos oma turvallisuus alkaa tuntua yhdentekevältä, on tärkeää pysähtyä ja hakea apua.
Huolestuttavaan käyttäytymiseen tulisi puuttua myös läheisten keskuudessa. Keskustelun avaaminen voi poliisin mukaan olla ratkaiseva askel kohti avun saamista.
Apua on Suomessa saatavilla matalalla kynnyksellä. Esimerkiksi MIELI ry ylläpitää ympärivuorokautista kriisipuhelinta. Hätätilanteessa tulee aina soittaa numeroon 112.
Poliisi muistuttaa, että liikenneturvallisuus ei ole pelkästään sääntöjen noudattamista, vaan myös välittämistä – omasta ja muiden turvallisuudesta.
