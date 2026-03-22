22.3.2026
Viinijärven viemäriverkostojen peruskorjaus etenee
Liperin kunnan elinympäristölautakunta on 17. maaliskuuta päättänyt valtuuttaa Pohjois-Karjalan hankintatoimen kilpailuttamaan ja tekemään tarvittavat sopimukset Viinijärven viemäriverkostojen peruskorjaushankkeessa. Päätöksen mukaan tekninen johtaja hyväksyy tarjouspyynnöt ja delegoi hankintapäätökset suoraan hankintatoimelle.
Hanke liittyy Liperin vesihuoltoverkoston korjausvelkasuunnitelmaan, jossa Viinijärven alueella on tarpeen uudistaa vanhaa betoniviemäriverkostoa sujuuttamalla. Peruskorjaus parantaa viemäriverkoston kuntoa ja toimintavarmuutta.
Vuoden 2026 talousarviossa ja elinympäristöpalvelujen investointiohjelmassa Viinijärven betoniviemärien sujuutus on nimetty yhdeksi toteutettavaksi investointikohteeksi.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.