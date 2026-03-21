Lintujen kevätmuutto näkyy koko maassa – Lintukevät on pitkällä myös Liperissä ja Rääkkylässä
Lintujen kevätmuutto on alkanut vauhdikkaasti lämpimien säiden ansiosta. Muuttolintuja saapuu päivittäin lisää, ja kevään edistyminen näkyy koko Suomessa. Länsi-Suomeen on saapunut tuhansia taigametsähanhia, ja Lapin sulapaikoille laulujoutsenia. Esimerkiksi pulmusia on havaittu jo Enontekiön ja Inarin seuduilla.
Kiurut ovat nopeasti levittäytyneet lumettomille pelloille läpi maan. Myös töyhtöhyypät etenevät pohjoiseen nopeasti. Pohjois-Karjalassa on havaittu satoja hyyppiä, ja useita havaintoja on tehty myös Kainuussa sekä Meri-Lapissa. Kurkia on nähty Oulun ja Kajaanin korkeudelle saakka, yhteensä yli 700 yksilöä. Suuret parvet saapuvat kuitenkin vasta muutaman viikon kuluttua, sillä isoimmissa parvissa on toistaiseksi vain toistakymmentä lintua.
Rastaista on saapunut lähinnä musta- ja kulorastaita. Rastaiden runsastuessa myös punarinnat yleistyvät. Pohjoisimmat punarinnat on havaittu Oulussa ja Nurmeksessa. Liperissä ja Rääkkylässä kevään lintuhavainnot sisältävät muun muassa pulmusia, töyhtöhyyppiä, kiuruja, kottaraisia, tuulihaukkoja, harmaalokkeja, kapustarintoja sekä räkätti- ja mustarastaita.
Erityisen keväästä tekee runsas pöllötilanne. Maakunnassa on havaittu muun muassa varpuspöllöjä ja sarvipöllöjä. Myös huuhkaja-havaintoja on tehty kiitettävästi. Kevään pöllöhavaintojen perusteella voidaan odottaa hyvää pöllövuotta, joka vaihtelee merkittävästi myyräkannan koon mukaan.
Vähäluminen talvi ja nopeasti etenevä kevät tarkoittavat, ettei tulvapeltoja juuri synny. Tänä vuonna ei siis todennäköisesti nähdä viime vuoden kaltaisia runsaslajisia levähdyksiä esimerkiksi Ristokankaan ja Ahonkylän pelloilla.
