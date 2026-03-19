Naapurikuntien poliisiasemat lakkautusuhan alla – Poliisihallitus suunnittelee poliisiasemaverkon karsimista
Aamulehti uutisoi, että poliisi suunnittelee jopa 21 poliisiaseman lakkauttamista. Poliisihallitus suunnittelee suurempien yksiköiden sijoittumista alueille, joilla palveluiden tarve on suurin.
Aamulehden tietojen mukaan lakkauttamisuunnitelmat ovat vielä kehitysvaiheessa, joten päätöksiä ei ole vielä tehty. Lakkauttamisuhan alla ovat Liperin ja Rääkkylän naapurikuntien Outokummun sekä Kiteen poliisiasemat. Poliisin toimitiloista vastaavan teknologiayksikön päällikkö Tapio Aaltonen kommentoi Ylelle, että poliisilaitosten verkostoa on katsottu sillä tulokulmalla, missä ihmiset tulevaisuudessa ovat
ja miten palveluita saadaan.
– Kun näitä on käyty läpi, on yhteistyössä poliisilaitosten kanssa tultu tähän noin 20 yksikön tarkasteluun, poliisihallituksen Aaltonen kommentoi Ylelle.
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto kommentoi kannanotossaan, että poliisiasemien lakkauttamissuunnitelma on ristiriidassa hallitusohjelman kanssa.
– Hallitusohjelmassa turvallisuus on yksi keskeisistä teemoista. Hallituksen tavoitteena on vahvistaa turvallisuutta ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä ja turvata poliisin läsnäolo koko maassa. Esille tullut suunnitelma on ristiriidassa hallituksen linjausten kanssa, maakuntaliiton kannanotossa mainitaan.
Maakuntaliitto on huolissaan maaseutumaisten kuntien ja kaupunkien puolesta, joissa poliisin kenttätoiminnan läsnäolo on ollut jo pitkään vähäistä, mikä on vähentänyt asukkaiden turvallisuuden tunnetta.
– Apua ei välttämättä saa riittävän nopeasti. Viranomaisverkon harveneminen heikentää luottamusta edelleen ja samalla turhauttaa, kun esimerkiksi lupapalveluita ei saa läheltä, maakuntaliitosta lausutaan.
Maakuntaliitto pitää varsinkin Kiteen poliisiaseman säilyttämistä tärkeänä.
– Kitee on rajakaupunki, joten poliisin näkyminen paikkakunnalla on nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa erittäin tärkeää. Poliisi tukee myös Rajavartiolaitoksen toimintaa. Poliisin läsnäoloa pitäisi siis pikemminkin lisätä eikä vähentää. Kokonainen itärajan tuntumassa oleva Keski-Karjalan seutukunta jäisi ilman poliisiasemaa, jos Kiteen poliisiasema lakkautetaan, maakuntaliitto huomauttaa.
Ensimmäistä kertaa lakkautusuhasta uutisoineen Aamulehden tiedot ovat peräisin Poliisihallituksen kirjeestä poliisilaitoksille. Kirjeen mukaan poliisin operatiivista suorituskykyä halutaan tehostaa asemien verkostoa kehittämällä.
