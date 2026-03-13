Poliisi joutui pakkopysäyttämään auton Varkaudentiellä – Monivaiheinen tilanne alkoi Käsämän kohdalla
Poliisi joutui keskiviikkona pakkopysäyttämään henkilöauton Varkaudentiellä sen jälkeen, kun kuljettaja ei suostunut pysähtymään poliisin pysäytysyrityksistä huolimatta. Tilanteessa vaurioitui yksi poliisiauto.
Hätäkeskus välitti poliisille tehtävän keskiviikkona 11. maaliskuuta iltapäivällä henkilöstä, joka oli lähtenyt sekavana liikenteeseen. Poliisipartio sai autosta näköhavainnon hieman kello 16 jälkeen Kuopiontiellä Käsämän kohdalla auton liikkuessa kohti pohjoista.
Poliisi yritti pysäyttää ajoneuvon hälytysvaloilla ja pysäytysmerkillä, mutta kuljettaja ei reagoinut niihin, vaan jatkoi ajamista noin 80 kilometrin tuntinopeudella. Ennen Varkaudentien risteystä poliisipartio siirtyi auton etupuolelle yrittäen saada ajoneuvon pysähtymään hidastamalla nopeuttaan. Samassa vaiheessa toinen poliisipartio saavutti kohdeajoneuvon ja ajoi sen perässä näyttäen pysäytysvaloa.
Kuljettaja jatkoi ajoa ja kääntyi vasemmalle Varkaudentielle. Poliisipartio yritti estää kääntymisen ajamalla rinnalla, mutta kohdeauto kiersi poliisiauton etupuolelta ja jatkoi Varkauden suuntaan.
Varkaudentiellä poliisipartio ajoi kohdeauton rinnalle, ja poliisimies viittoi ikkunasta kuljettajaa ajamaan sivuun. Kuljettaja ei reagoinut tähänkään.
Poliisin yleisjohtaja antoi tilanteessa määräyksen, että auto voidaan tarvittaessa pakkopysäyttää poliisiautoa käyttämällä.
Poliisipartio siirtyi jälleen kohdeauton etupuolelle ja alkoi hidastaa nopeuttaan. Kohdeauto ohitti poliisipartion vasemmalta, minkä jälkeen partio siirtyi uudelleen auton eteen ja hidasti nopeuttaan. Tämän jälkeen kohdeauto yritti ohittaa poliisiautoa oikealta pientareen puolelta. Poliisipartio yritti estää ohituksen kaventamalla ajoväylää oikealle.
Kohdeauto kiihdytti nopeuttaan ja törmäsi poliisiauton apukuljettajan puoleiseen etukulmaan. Törmäyksessä poliisiauton apukuljettajan puoleinen eturengas vaurioitui ajokelvottomaksi.
Toinen poliisipartio jatkoi kohdeauton seuraamista Varkauden suuntaan. Partio siirtyi jälleen ajamaan kohdeauton etupuolelle, jolloin kohdeauto pysähtyi Varkaudentielle noin kahden kilometrin päähän törmäyspaikasta.
Poliisi yritti puhuttaa kuljettajaa, mutta hän ei suostunut avaamaan auton ikkunaa tai ovea. Auton ovet olivat lukossa eikä kyydissä ollut matkustajia.
Poliisi rikkoi lopulta auton kuljettajan puoleisen takaikkunan saadakseen ovet auki.
Asiaa tutkitaan epäiltynä törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja niskoitteluna poliisia vastaan. Poliisin mukaan päihteiden ei epäillä liittyvän tapaukseen.
