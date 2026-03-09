9.3.2026
Koko vesilaitos valjastettu Viinijärven vesijohtovuodon etsintään – ”Dronet on ilmassa ja äijät maastossa”
Liperin kunta tiedotti 6. maaliskuuta Viinijärvellä havaitusta vesijohtovuodosta. Vuodon sijainti ei ole vieläkään tiedossa, vaan sitä etsitään edelleen aktiivisesti.
Liperin vesihuoltopäällikön Petteri Romppaisen mukaan koko vesilaitos on valjastettu vuotokohdan etsintään.
– Dronet ovat ilmassa ja äijät maastossa. Käytännössä koko vesilaitos osallistuu aktiivisesti vuotokohdan etsintään, Romppainen kertoo.
Vuorokaudessa vettä vuotaa noin 80 kuutiota.
Kunta on pyytänyt apua myös asukkailta.
– Olemme pyytäneet kiinteistön omistajia tarkastamaan omansa, varsinkin tyhjillään olevat kiinteistöt.
Vuodosta huolimatta vedenjakelu jatkuu Viinijärvellä tällä hetkellä normaalisti, mutta kunta pyytää kuitenkin välttämään ylimääräistä veden käyttöä.
