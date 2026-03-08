Siun sote rajaa palveluseteleitä: muun muassa pihatyöt ja pesuapu pois tukipalveluista
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun sote on tarkentanut palvelusetelien käyttöä sosiaalipalvelujen tukipalveluissa. Aluehallitus päätti rajata tukipalvelujen palvelusetelit koskemaan ainoastaan sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja.
Päätöksen jälkeen omaishoidon palvelusetelillä ja tukipalvelusetelillä voidaan hankkia ateriapalveluja, vaatehuoltoa, siivousta, asiointipalveluja sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Sen sijaan palveluseteleitä ei jatkossa voi käyttää kylvetyksessä ja pesussa avustamiseen, pihatöihin tai ulkoiluun, koska ne eivät kuulu sosiaalihuoltolain mukaisiin tukipalveluihin.
Siun sote kertoo olevansa yhteydessä niihin asiakkaisiin, joilla palveluseteli on ollut käytössä näihin jatkossa rajattuihin palveluihin. Siun soten mukaan asiakkaiden kanssa selvitetään korvaavat järjestelyt, jotta he saavat edelleen tarpeidensa mukaiset palvelut.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.