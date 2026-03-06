6.3.2026
Viinijärvellä vesijohtovuoto – sijaintia etsitään
Liperin kunta tiedottaa, että Viinijärvellä on havaittu vesijohtovuoto, jonka sijainti ei ole vielä tiedossa. Vuotokohtaa selvitetään parhaillaan.
Kunta pyytää kuntalaisia tarkkailemaan, näkyykö Viinijärven taajama-alueella mahdollisia vuotokohtia ja ilmoittamaan havainnoista kunnan vesihuoltolaitoksen päivystysnumeroon 0400 575 447 tai vs. vesihuoltopäällikölle 050 577 2698.
– Pyydämme myös alueen vesiosuuskuntia tarkistamaan mittarikaivot ja ilmoittamaan mahdolliset poikkeukset vesihuoltolaitokselle, kunta tiedottaa.
