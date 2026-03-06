Liikenneonnettomuus Varkaudentiellä – ”Onnettomuudessa oli aineksia vakavampiinkin seurauksiin”
Varkaudentiellä Liperissä tapahtui perjantaina noin kello 13 kahden henkilöauton yhteentörmäys.
Onnettomuudessa oli osallisena yhteensä neljä henkilöä, joista kukaan ei loukkaantunut vakavasti. Pelastuslaitoksen tietojen mukaan henkilöautot olivat ajautuneet jostakin syystä niin, että molempien ajoneuvojen kuljettajan puolen etukulmat olivat osuneet toisiinsa.
– Onnettomuudessa oli aineksia vakavampiinkin seurauksiin, pelastuslaitos tiedottaa.
Ajoneuvot ajautuivat törmäyksen voimasta ojaan ja molemmista ajoneuvoista laukesivat turvatyynyt.
Pelastuslaitos joutui sulkemaan osittain Varkaudentien liikennettä noin 1,5 tunnin ajaksi pelastustoimien ja onnettomuuspaikan raivaamisen takia.
Ensihoito kuljetti kolme lievästi loukkaantunutta henkiöä päivystykseen tarkastukseen. Pelastustoimintaan osallistui yhteensä neljä pelastusyksikköä Viinijärven, Outokummun sekä Pekkalan pelastusasemilta. Toiminta onnettomuuspaikalla on päättynyt ja liikenne on palautunut normaaliksi.
Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 14.50.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.