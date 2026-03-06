6.3.2026
Kiintiömetsästyksen susisaaliiksi täsmentyi 81 sutta – Koirasudeksi paljastui neljä yksilöä
Luonnonvarakeskus sai valmiiksi kaikkien alkuvuoden 2026 suden kiintiömetsästyksessä saaliiksi saatujen yksilöiden DNA-analyysit lajimäärityksen osalta.
Tammikuun lopulla valmistuneissa analyyseissä paljastui saaliin joukosta 3 koirasutta ja nyt loppujen näytteiden valmistuttua paljastui yksi koirasusi lisää.
– Suden kiintiömetsästyksen yhteydessä saaliiksi saaduista 85 eläimestä 81 oli susia ja 4 haitallisia vieraslajeja eli koirasusia, jotka on poistettu kiintiömetsästyksen saalistiedoista. Kokonaissaalismäärä siis täsmentyi vielä metsästyksen päätyttyä, Suomen riistakeskus tiedottaa.
