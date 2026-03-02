2.3.2026
Liperin koulun johtajaksi on valittu Kirsi Koppinen
Kirsi Koppinen on valittu Liperin koulun uudeksi koulunjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 1. elokuuta.
Liperin koulun luottamustoiminen koulunjohtajan tehtävä oli kunnassa sisäisesti haettavana helmikuussa 2026.
– Koppisella on pitkä kokemus luokanopettajan työstä sekä vahva ammatillinen osaaminen. Tällä hetkellä hän työskentelee Ylämyllyn koulussa luokanopettajana, Liperin kunta tiedottaa.
Koppinen seuraa Liperin koulun johtajana Susanna Federleytä, joka on johtanut sekä Mattisenlahden että Liperin kouluja kuluvan lukuvuoden ajan. Federley siirtyy elokuusta 2026 alkaen Ylämyllyn kouluun luokanopettajaksi yhdessä muun Mattisenlahden koulun henkilöstön ja oppilaiden kanssa.
Mattisenlahden koulu lakkautetaan kuluvan lukuvuoden jälkeen.
