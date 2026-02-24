Jokainen Liperiin ja Rääkkylään syntyvä vauva saa tänä vuonna oman syntymäpipon
Jokainen tänä vuonna Pohjois-Karjalan keskussairaalassa syntyvä vauva saa syntymälahjaksi oman pipon. Pohjois-Karjalan keskussairaalan naistenkeskus lahjoittaa pipot jo syntyneille ja syntyville vauvoille.
– Tänä vuonna jo tammikuussa ja helmikuussa vauvan saaneet voivat hakea pipon synnytyssalista, hyvinvointialue tiedottaa.
Pipoon painettu teksti ”Minä synnyin Pohjois-Karjalaan” viestii ylpeydestä omia juuria kohtaan. Tekstillä halutaan korostaa pohjoiskarjalaisuuden merkitystä, yhteisöllisyyttä ja alueen vahvaa identiteettiä. Jokainen syntyvä lapsi on tärkeä osa maakunnan tulevaisuutta.
– Syntymäpipo on pieni, mutta merkityksellinen ele meiltä perheille. Pipo on myös symboli siitä, että uusi pohjoiskarjalainen on saapunut maailmaan, naistenkeskuksen osastonhoitaja Sanna Vesitie kertoo hyvinvointialueen tiedotteessa.
Naistenkeskuksen poliklinikat muuttavat uusiin tiloihin toukokuussa sekä synnytyssali ja vuodeosasto kesäkuun alussa. Uudet tilat sijaitsevat E-siiven 3. ja 4. kerroksessa. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote esittelee uusia tiloja erikseen niiden valmistuttua.
