Heidät Liperin kunta palkitsi Vuoden teko -palkinnoilla. Valtuuston kokouksessa luovutettiin myös osa itsenäisyyspäivänä liperiläisille myönnetyistä kunniamerkeistä, joista etualalla Kirsi Koppinen ja Heikki Kontkanen. Kuva: Liperin kunta