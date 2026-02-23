Liperin kunta palkitsi vuoden 2025 ansioituneet – arjen sankareista yrittäjiin ja kulttuurintekijöihin
Liperin kunta palkitsi vuoden 2025 ansioituneita toimijoita maanantaina kunnanvaltuuston kokouksessa. Juhlavuoden tunnustuksilla nostettiin esiin niin arjen tekoja, kulttuuria, yrittäjyyttä kuin vahvaa yhteisöllisyyttäkin.
Vuoden tekona palkittiin Kahvila Moccan maksuton välipalatoiminta. Yrittäjä Tiina Savolaisen tarjoamat arkipäivien välipalat alakoululaisille ovat helpottaneet perheiden arkea ja lisänneet lasten yhteisöllisyyttä koulupäivien jälkeen. Kahvila on järjestänyt myös yläkouluikäisille peli- ja pizzailtoja, ja toiminta on saanut kiitosta laajasti myös maakunnallisesti.
Vuoden kulttuuritekona huomioitiin ”150 vuotta yhteistä leipää” -produktio, joka toteutettiin Liperin 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Esityksen taustalla olivat Olli Hirvonen, Timoi Munne, Arto Tarkkonen ja Jukka Romu. Ensi-iltansa Viinijärvellä saanut, musiikilla rytmitetty teos kiersi useilla kylillä, tapahtumissa ja palvelutaloissa, tuoden historiaa, huumoria ja paikallisia persoonia lähelle kuntalaisia.
Vuoden lapsi- ja nuorisotekona palkittiin Viinijärven koulun vanhempainneuvosto Vanne. Vapaaehtoisista vanhemmista koostuva yhdistys on tukenut kouluhyvinvointia varainkeruulla, tapahtumilla ja kannanotoilla. Vuoden aikana järjestetyt luistelutapahtumat ja Aarrejahti kokosivat yhteen eri-ikäisiä kyläläisiä ja toivat eloa Viinijärvelle.
Vuoden senioritekona palkittiin vanhustenviikon Mummodisko sekä sen vastuuhenkilöt Mervi Hainaro ja Milla Holm. Ensimmäistä kertaa järjestetty tanssitapahtuma keräsi noin 50 osallistujaa kirkonkylän Yhteisötalolle ja tarjosi liikunnan sekä yhdessäolon iloa 1960–70-lukujen musiikin tahtiin.
Vuoden yhteisötekona huomioitiin Liperin Leipäpäivä ry ja sen järjestämä perinteinen sadonkorjuutapahtuma. Kirkonkylällä vuosittain järjestettävä Leipäpäivä kokoaa tuhansia kävijöitä ja tekee näkyväksi kestävää ruokaketjua pellolta pöytään.
Arjen sankari -tunnustuksen sai Pohjois-Karjalan syöpäyhdistys ry:n Liperin paikallisosasto, joka tarjoaa vertaistukea syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. Osaston toiminta tuo yhteisöllisyyttä ja tukea vaikeissa elämäntilanteissa oleville.
Vuoden maaseutuyritystekona palkittiin Pohjois-Karjalan Siemen Oy / Osmo ja Riikka Koponen merkittävästä investoinnista myyntikunnostuslinjastoon. Investoinnilla on huomattava vaikutus paitsi tilalle myös alueen siemensopimustuottajille.
Vuoden nuoreksi yrittäjäksi nimettiin Marko Hämäläinen, joka pyörittää Make’s Garage -autokorjaamoa. Yritystoiminta on kasvanut voimakkaasti Liperissä, ja erikoisosaaminen erityisesti Mercedes-Benz -autoihin tuo asiakkaita yli kuntarajojen. Palkittavan valitsi Liperin Yrittäjät ry.
Lisäksi vuoden liikuttajana palkittiin Liperin Pulikoijat ry, joka on kehittänyt aktiivisesti avantouintimahdollisuuksia kirkonkylällä. Uusi laituri ja parantuneet palvelut ovat lisänneet harrastuksen turvallisuutta ja kasvattaneet jäsenmäärän noin 130:een. Vuoden liikuttaja julkistettiin Pohjois-Karjalan Urheilugaalassa 21. helmikuuta.
Juhlavuoden palkinnot nostivat esiin laajan kirjon liperiläistä osaamista, vapaaehtoistyötä ja yhteishenkeä – tekoja, jotka vahvistavat kunnan elinvoimaa arjessa ja juhlassa.
