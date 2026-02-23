Koti
Kenestä tulee seuraava Rääkkylän kunnanjohtaja? – Rekrytointi on alkamassa
23.2.2026
Rääkkylän kunnanhallitus päätti kokouksessaan tänään 23. helmikuuta julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi. Päätöksen myötä kunta aloittaa uuden kunnanjohtajan rekrytoinnin.
