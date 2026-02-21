Ylämyllyn Yllätys palkittiin Pohjois-Karjalan urheilugaalassa
Ylämyllyn Yllätys palkittiin vuoden 2025 soveltavana liikuttajana lauantaina Joensuussa järjestetyssä Pohjois-Karjalan urheilugaalassa. Palkinto jaettiin Hotelli Kimmelissä järjestetyssä juhlassa, jossa palkittiin maakunnan ansioituneita urheilutoimijoita.
Palkinnon perusteluissa korostettiin Ylämyllyn Yllätyksen pitkäjänteistä työtä soveltavan liikunnan kehittämisessä sekä yhdenvertaisten liikuntamahdollisuuksien lisäämisessä.
Seura on kehittänyt seuratuen avulla toimintamallin, jossa seuraan palkatut kasvattajat tukevat harjoituksissa neuromoninaisia ja muita erityistä tukea tarvitsevia liikkujia. Malli madaltaa osallistumisen kynnystä ja mahdollistaa harrastamisen entistä useammalle.
Lisäksi seura ohjaa muun muassa Honkalammen vaativan erityisen tuen peruskoulun HSM-kerhoa ja on ollut mukana perustamassa naisten CP-maajoukkuetta. Joukkueessa pelaa myös kaksi Ylämyllyn Yllätyksen pelaajaa.
Palkitsemisen perustelujen mukaan kokonaisuus osoittaa vahvaa sitoutumista soveltavan liikunnan kehittämiseen sekä inklusiiviseen seuratoimintaan.
Rääkkylän Vuoden liikuttajana palkittiin Rääkkylän Sydänyhdistys.
Liperin Vuoden liikuttajana palkittiin Liperin Pulikoijat ry.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.