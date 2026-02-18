18.2.2026
Hirvikolari Kuopiontiellä Liperissä – kaksi henkilöä selvisi kolarista ilman vammoja
Kuopiontie varrella Liperi sattui hirvikolari tiistai-iltana.
Poliisi toimi onnettomuuspaikalla yhdessä SRVA:n (suurriistavirka-apu) henkilöstön kanssa, ja loukkaantunut eläin jouduttiin lopettamaan paikan päällä.
Henkilöauto kärsi kolarissa vaurioita ja se siirrettiin levikkeelle muutaman sadan metrin päähän törmäyspaikasta odottamaan hinausautoa. Ajoneuvossa oli kaksi henkilöä, jotka eivät loukkaantuneet tilanteessa.
Pelastushenkilöstö ohjasi liikennettä tapahtumapaikalla tilanteen selvittelyn ajan. Lisäksi he raivasivat tieltä ajoneuvosta irronneet osat ja varmistivat, että tie voitiin avata turvallisesti normaalille liikenteelle.
