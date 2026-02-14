Linja-autonkuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta
Poliisi tutkii tapausta, jossa vuonna 1965 syntyneen linja-autonkuljettajan epäillään syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ajamalla vaarallisesti Valtatie 9:llä.
Hätäkeskukseen tuli 12. helmikuuta kello 18.17 ilmoitus linja-autosta, jonka kerrottiin suorittavan vaarallisia ohituksia sulkuviivoista piittaamatta. Ilmoituksen mukaan ajoneuvo ajoi ylinopeutta ja muutenkin holtittomasti, mikä herätti huolta sekä matkustajien että muun liikenteen turvallisuudesta.
Poliisipartio tavoitti linja-auton matkalla Liperistä kohti Joensuuta Valtatie 9:llä. Poliisi ryhtyi paikan päällä tarvittaviin toimiin ja kirjasi asiasta rikosilmoituksen.
Poliisi epäilee kuljettajan ajotavan vaarantaneen sekä linja-auton matkustajien että vastaantulevan liikenteen turvallisuuden. Tapausta tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.
