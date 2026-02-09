Pakkaset aiheuttaneet runsaasti putkivahinkoja ja tulipaloja
Alkuvuoden kovat pakkaset ovat aiheuttaneet runsaasti vahinkoja kiinteistöissä eri puolilla Suomea.
Vakuutusyhtiö LähiTapiola Idän mukaan erityisesti käyttövesiputkien jäätymisestä ja sulamisesta seuranneet vuoto- ja laitevauriot ovat lisääntyneet, ja vahinkoilmoitusten määrän arvioidaan yhä kasvavan. Suurimmassa vaarassa ovat harvoin käytetyt kiinteistöt ja vapaa-ajan asunnot.
Samalla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) varoittaa omatoimisesta jäätyneiden putkien sulattamisesta. Tänä talvena on jo sattunut useita tulipaloja, jotka ovat saaneet alkunsa esimerkiksi kuumailmapuhaltimen tai avoliekin käytöstä. Yksi tällainen valitettava tapaus sattui vastikään Liperin naapurikunnassa Outokummussa.
Asiantuntijoiden mukaan putkien sulattaminen tulee aina jättää ammattilaisille, sillä varomaton toiminta voi aiheuttaa tulipalon, putken halkeamisen ja jopa vaikuttaa vakuutuskorvauksiin.
Vahinkojen ehkäisemiseksi kiinteistöissä suositellaan riittävää sisälämpötilaa, putkien eristämistä, saattolämmitystä sekä veden säännöllistä juoksuttamista pakkasjaksojen aikana.
