Siun sote avasi perhepuhelimen – uusi matalan kynnyksen tuki lapsiperheille
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun sote otti käyttöön uuden perhepuhelin-palvelun, joka tarjoaa lapsiperheille tukea ja ohjausta sekä sosiaali- että terveydenhuollon kysymyksissä. Palvelun tavoitteena on tukea perheitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja kokonaisvaltaisesti.
Perhepuhelimen kautta perheet voivat saada neuvontaa esimerkiksi kasvatukseen, parisuhteeseen, lasten ja nuorten hyvinvointiin tai vanhempien jaksamiseen liittyvissä huolissa. Osa lapsiperhepalvelujen ja lastensuojelutarpeen arvioinneista toteutetaan jatkossa perhepuhelimen kautta. Lastensuojeluilmoitukset voi edelleen tehdä myös sähköisesti Miunpalveluissa.
Perhepuhelin palvelee numerossa 013 330 2806 maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin kello 9–12. Yhteyttä voivat ottaa lapset ja nuoret itse, vanhemmat, huoltajat, läheiset sekä lapsiperheiden parissa työskentelevät ammattilaiset. Palvelua kehitetään osana lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistamista EU-rahoitteisen HyKe-hankkeen tuella.
