Katso lista: Heidät palkitaan itsenäisyyspäivänä kunniamerkillä Liperistä ja Rääkkylästä
Itsenäisyyspäivänä myönnettävien kunniamerkkien saajat on julkaistu tänään 3. joulukuuta.
Suomen Leijonan ritarimerkki
Tuula Hannelle Mikkanen, kasvatustieteen maisteri, Liperi
Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi
Mari Pauliina Voutilainen, yksikön päällikkö, Liperi
Suomen Leijonan ansioristi
Heikki Mikael Kontkanen, yrittäjä toimitusjohtaja, Liperi
Kirsi Maarit Koppinen, luokanopettaja, Liperi
Merja Linnea Rissanen, ryhmäpäällikkö, Liperi
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein
Kauko Mikael Kotkajuuri, koneasentaja, työnopastaja, Liperi
Pertti Paavo Juhani Häkkinen, luokanopettaja, Rääkkylä
Lauri Kalevi Käyhkö, kauppias, omaishoitaja, Rääkkylä
Merja Anita Vaittinen, emäntä, lähihoitaja, Rääkkylä
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali
Harri Johannes Porento, kiinteistöasiantuntija, Liperi
Mirja Pirkko Helena Holopainen, perushoitaja, Rääkkylä
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.