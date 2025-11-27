27.11.2025
Voxit-keskustelu Liperin elinvoimasta avattu – yrittäjät kutsutaan kertomaan kokemuksistaan
Liperin kunta on avannut uuden Voxit-keskustelun, jossa paikalliset yrittäjät ja Liperin yritystoiminnasta kiinnostuneet voivat tuoda esiin näkemyksiään kunnan elinvoimasta sekä yritystoiminnan arjesta.
Kyselyn tarkoituksena on kerätä mahdollisimman monipuolista tietoa kunnan vahvuuksista, kehityskohteista ja yrittäjien tarpeista.
Osallistujat voivat ottaa kantaa valmiisiin väittämiin ja ehdottaa uusia aiheita mukaan. Omia keskustelunavauksia voi lisätä 11. joulukuuta saakka.
Elinvoimakeskustelu on avoinna 28. joulukuuta asti osoitteessa www.liperi.fi/voxit-elinvoima
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.