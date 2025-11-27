Influenssakausi käynnistyy tänä vuonna tavanomaista aikaisemmin – THL kehottaa rokottautumaan viipymättä
Influenssakausi näyttää käynnistyvän Suomessa ja muualla maailmassa poikkeuksellisen varhain. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) varoittaa, että tautitapaukset ovat selvässä kasvussa ja kehottaa etenkin riskiryhmiin kuuluvia hakeutumaan rokotukseen mahdollisimman pian.
Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) suosittelee influenssarokotteen ottamista viivytyksettä, sillä rokotussuojan muodostuminen kestää noin kaksi viikkoa. Myös Suomessa rokotukset ovat jo käynnissä.
Ketkä kuuluvat rokotussuosituksen piiriin?
THL suosittelee influenssarokotetta muun muassa:
– alle 7-vuotiaille
– yli 65-vuotiaille
– raskaana oleville
– riskiryhmiin kuuluville sairautensa tai hoitonsa vuoksi
– asepalveluksensa aloittaville
– sosiaali-, terveys- ja lääkehuollon henkilöstölle
– pitkäaikaisesti laitosmaisissa olosuhteissa oleville
– vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiirille
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.