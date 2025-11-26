Uusi SRVA-sopimus toi kaikki Itä-Suomen riistanhoitoyhdistykset takaisin yhteistyöhön
Kaikki Itä-Suomen poliisilaitoksen alueen riistanhoitoyhdistykset ovat suurriistavirka-apusopimuksen (SRVA) piirissä, kun viimeisin sopimus allekirjoitettiin lokakuussa 2025.
SRVA-sopimuksesta irtisanoutui Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella kahdeksan riistanhoitoyhdistystä vuonna 2023.
– Keskeisin syy uusien sopimusten syntyyn on ollut uusi valtakunnallinen SRVA-sopimus, joka otettiin käyttöön alkuvuodesta 2025. Lisäksi Itä-Suomen poliisilaitos ja riistanhoitoyhdistykset ovat käyneet asiasta aktiivista neuvottelua, Itä-Suomen poliisi tiedottaa.
SRVA-sopimuksen myötä yhteistyö riistavahinkojen ja -onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä sekä hallinnassa tehostuu entisestään, mikä helpottaa poliisin työtä suurriistavirka-aputehtävillä.
– Tällä on myös positiivinen vaikutus alueen asukkaiden turvallisuuteen, poliisin tiedotteessa mainitaan.
