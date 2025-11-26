26.11.2025
Liperin kunta tarjoaa 800 kuntalaiselle maksuttoman jouluaterian
Liperin kunta järjestää kuntalaisille maksuttoman jouluaterian torstaina 11. joulukuuta Ylämyllyn koulun Patteriston yksikön ruokalassa.
– Tarjolla on kinkkua, laatikoita, rosollia ja perunoita karjalanpiirakoiden kera. Ruoka on laktoositonta ja olemme huomioineet myös maidotonta ja gluteenitonta ruokavaliota noudattavat. Ruokaa on varattu 800 annosta, Liperin kunta tiedottaa.
Kunnan jouluruokailu järjestettiin ensimmäisen kerran Liperin 140-vuotisjuhlavuonna 2015. Jouluruokailu sai alkunsa Liperin Perussuomalaiset ry:n valtuustoryhmän aloitteesta vuonna 2015.
