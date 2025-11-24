24.11.2025
Liperin Annikinkaaren tonttikampanja on käynnistynyt – tontit myydään 15 000 euron kappalehintaan
Liperin kunnan 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kaikki Ylämyllyn Lehtorannan Annikinkaaren alueen tontit myydään tarjoushinnalla 15 000 euroa. Kampanjalla kunta haluaa edistää Annikinkaaren alueen rakentamista ja tuoda näkyvyyttä juhlavuodelle myös tonttimarkkinoinnin kautta.
Liperin kunnanhallitus hyväksyi 3.11.2025 kokouksessaan, että Annikinkaaren alueen tontteja voidaan myydä erillisellä tarjoushinnalla osana kunnan juhlavuoden toimintaa.
– Päätös on voimassa vuoden 2026 loppuun saakka. Tonttien hintataso määritellään uudelleen maankäytön toteutusohjelmassa 2027–2028, kunta tiedottaa.
