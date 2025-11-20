Yläkoulun nuorisotiloissa tarjoillaan kerran viikossa aamupuuroa – Koska lapset niin toivovat
Tänään vietettävän lapsen oikeuksien päivän teeman, oikeus tulla kuulluksi, mukaisesti Ylämyllyn yläkoululla tartuttiin oppilaiden toiveeseen syödä koululla aamupuuroa.
Koulunuorisotyössä kokeiltiin lapsen oikeuksien viikon alussa aamupuuron keittämistä, koska kouluterveyskysely kertoo entistä harvemman yläkoululaisen syövän aamupalaa. Ensimmäiselle yli yhdeksän välitunnille ajoitettu tarjoilu oli menestys.
– Nuokkari oli täynnä. Ehkä noin 40 ehti syödä puuroa, kun aikaa tosiaan on vain se vartti, koulunuorisotyöntekijä Miia Nivala iloitsee yhteisöllistä hulinaa.
Nuoret kehuivat aamupalaa ja heidän yksimielinen kantansa jatkolle oli kyllä. Käytäntöä jatketaan alkuun kerran viikossa.
– Seuraavan kerran puuroa hämmennetään ensi viikon tiistaina, Nivala kertoo.
Lisäksi kahtena päivänä viikossa yläkoululla on oppilaskunnan aamupalakioski.
Koulunuorisotyöntekijä kertoi myös mahdollisuudesta antaa puuro-, mehukeitto-, hillo- ja maitolahjoituksia tempaukselle. Samoin kuka tahansa aikuinen on tervetullut hämmentämään puuroa ja vaihtamaan nuorten kanssa kuulumisia.
Vaikka nälän karkoittaminen onkin Nivalan mukaan ollut ajatuksen taustalla, myös yhteisöllisyys ja nuorten kuuleminen on tärkeää.
– Annetaan heidän toiveensa toteutua.
Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään 17.–23. marraskuuta. Tämän vuoden teemalla, lapsen oikeus kuulua, on kaksi merkitystä: lapsella on oikeus kuulua ja kiinnittyä yhteisöön ja yhteiskuntaan, ja toisaalta hänellä on oikeus myös tulla paitsi nähdyksi, myös kuulluksi.
Puolet lapsista ja nuorista kokee, että heidän mielipidettään kysytään liian harvoin heitä koskevissa asioissa.
