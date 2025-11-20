Poliisi muistuttaa luistattelun vaaroista – vaarallinen ajotapa on uhka kaikille tielläliikkujille
Itä-Suomen poliisi muistuttaa autoilijoita luistattelun vaaroista, ja toteaa puuttuvansa tulevan talven aikana luistattelu-ilmiöön.
– Seuraamuksena on pääsääntöisesti aina sakkoa sekä hyvin todennäköisesti myös ajokieltoa. Lisäksi tulemme valvomaan myös ”luisupulkkien” eli autojen liikennekelpoisuutta, kertoo komisario Seppo Porokka Itä-Suomen poliisista.
Porokan mukaan luistattelu on jokatalvinen ilmiö. Nuoret hankkivat harrastukseen monesti niin sanottuja ”talvipommeja” eli autoja, joiden liikennekuntoisuus ja liikenneturvallisuus ovat harmillisen usein kyseenalaisia. Autot ovat monesti huonokuntoisia ja niistä korjataan vain pakollinen, jos sitäkään. Kaikissa ei ole edes pakollista liikennevakuutusta ja osassa käytetään jopa vääriä rekisterikilpiä.
– Poliisi on seurannut huolestuneena eri some-alustoilla jaettuja luistatteluvideoita. Pidetään mieluummin kaverista huoli ja puututaan ajoissa kaverin vaaralliseen ajokäyttäytymiseen, Porokka vetoaa.
Poliisi muistuttaa myös, että luistattelu ja kaikenlainen vaarallinen ajo asettaa vaaraan kuljettajan ja matkustajien lisäksi myös kaikki muut tienkäyttäjät.
Porokka kertoo, että ajokieltoon joutuneista luistattelijoista useimmat ovat todenneet, että teko oli nuoren tai uuden kuljettajan hölmöilyä. ”Piti päästä vähän kokeilemaan, tuli hölmöiltyä”, on joku todennut.
Porokan mukaan valtaosa nuorista osaa kuitenkin kantaa vastuunsa teoistaan.
