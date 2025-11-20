20.11.2025
Kaukolämpötöiden vuoksi hetkellisiä teiden katkaisuja Liperin kirkonkylällä
Liperin kunta tiedottaa, että ProPellet Oy tekee kaukolämpötöitä Selkärannantien ja Tiilitehtaantien alueella Liperissä 24.–26. marraskuuta ja töiden vuoksi liikennöinti näillä teillä joudutaan katkaisemaan hetkellisesti.
Kunta tiedottaa, että läpiajo Selkärannantielle ja Tiilitehtaantielle katkaistaan Liperin paloaseman tuntumasta.
Kiertotie ohjataan Koulutien, Penttiläntien, Tiilitehtaantien ja Välitien kautta.
