19.11.2025
Teboil aloittaa asemien asteittaisen sulkemisen – asiakkaiden syytä seurata hintanäyttöjä
Teboil ajaa toimintonsa alas. Teboil tiedottaa, että se sulkee asemia suljetaan sitä mukaa, kun polttoainevarastot myydään loppuun.
Yhtiö kehottaa asiakkaita kiinnittämään huomiota hintanäyttöihin: jos taulu ilmoittaa hinnaksi 3.888, kyseinen polttoainelaatu on loppunut kyseiseltä asemalta.
Suljetuilla asemilla oleskelu ja läpikulku on kielletty turvallisuussyistä.
Alasajon edetessä myös suljettujen asemien talvikunnossapitoa vähennetään asteittain.
