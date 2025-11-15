15.11.2025
Liperiläinen Laitila valittiin Keskustan Pohjois-Karjalan piirin varapuheenjohtajaksi – hävisi puheenjohtajapaikan täpärästi
Liperin kunnanvaltuutettu Sami Laitila (kesk.) valittiin Keskustan Pohjois-Karjalan piirin varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajavaalin voitti täpärästi joensuulainen Anna Vauhkonen. Liperiläinen Laitila sai puheenjohtajaäänestyksessä 20 ääntä, kun Vauhkonen sai 21.
Nykyinen puheenjohtaja Hannu Mikkilä ilmoitti jo aiemmin, ettei ole käytettävissä jatkokaudelle.
Sami Laitila toimii myös Liperin Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtajana.
